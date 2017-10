Gastlessen over homoseksualiteit in Apeldoorn: 'Ik besef nu dat het normaal is'

Linda van Prooijen (49) was één van de vier gastdocenten. op het Edison College. Voor haar was haar 'coming out' een flinke stap. ,,Ik kom uit een streng christelijk gezin'', vertelt ze. ,,Homoseksuelen werden gezien als vies en smerig. Mijn vader is dominee en verkondigde in de kerk dat homoseksualiteit iets slechts is. Zelf wist ik vanaf mijn negende al dat ik op vrouwen viel, maar ik hield het voor me.'''

Linda was uiteindelijk 25 jaar getrouwd en kreeg zes kinderen, totdat ze het echt niet meer volhield. ,,Ik was niet gelukkig en koos ervoor het toch naar buiten te brengen. Mijn ouders vonden het verschrikkelijk. Inmiddels heb ik wel weer contact met ze, maar ze komen niet bij me langs. Het is voor hen lastig te beseffen dat dit niet iets is waar je voor kiest. Ze hebben wel eens gezegd dat ze wel weer langs zouden komen 'als het weer over is'.''

Eyeopener

Voor Ameer Alhabeeb (14) was de les een soort 'eyeopener'. ,,Ik had eigenlijk voor deze les het gevoel dat homoseksuelen anders waren dan anderen, maar dat is helemaal niet zo. Je ziet het helemaal niet aan ze. Ik besef nu dat homoseksualiteit normaal is en ik zou er zelf ook wel voor uit durven komen, ook ondanks dat daar in mijn cultuur anders naar gekeken wordt.''

Tijdens de les liepen de emoties bij een meisje uit de klas even hoog op. Op de vraag 'Wie kent er homoseksuelen?', vertelde ze dat een van haar beste vriendinnen daardoor zelfmoord had gepleegd. Biologiedocent Mario van Os gaf aan het belangrijk te vinden dat dit soort lessen gegeven worden, ook als daar soms emotioneel op gereageerd wordt.