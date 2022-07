Gebotste caravan en truck snel verwijderd van A1 bij Twello: file opgelost

Rijkswaterstaat sloot twee rijstroken af in verband met het ongeluk. Daardoor ontstond er al snelle een lange file tot voorbij knooppunt Beekbergen. Hulptroepen waren snel aanwezig en konden de weg snel vrij maken. Of er gewonden vielen bij het ongeluk is niet bekend.

Het ongeluk kwam op het moment dat de snelweg in de andere rijrichting - tussen Deventer en afrit Voorst - is afgesloten door opruimwerk. Dat is nog steeds zo. Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Almelo en Zwolle over de A35, N35 en de A28. Maar ook in de regio rond Almelo staat het op verschillende plekken vast in verband met demonstraties.