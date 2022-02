Gebouwen beschadigd, bomen ontworteld en takken op de weg: zo raast Dudley door de regio

Storm Dudley houdt flink huis in de regio. Zware windstoten zorgden er vannacht voor dat er op verschillende plaatsen flinke stormschade is ontstaan. Brandweerkorpsen in Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben de handen vol aan omgewaaide bomen en grote takken op de weg.

Brandweerlieden in Apeldoorn waren voor 06.00 uur vanmorgen al bezig met de zevende melding van stormschade, toen zij een boom moeste weghalen van het fietspad langs de Carrouselweg. De boom was bovendien op een schuurtje gevallen.

De eerste melding van schade die oor Dudley werd veroorzaakt, kwam bij hen binnen om 23.15 uur, voor een omgewaaide boom aan de Parkelaar in Ugchelen die de straat blokkeerde.

Daarna volgden meerdere meldingen, waaronder die van een dikke, ontwortelde boom die was omgewaaid achter een flat aan de Van der Spiegelstraat in Apeldoorn Zuid. De boom blokkeerde de uitrit van garageboxen en bleek op meerdere schuurtjes te zijn beland.

Het gevaarte bleek te dik voor de brandweer om in stukken te zagen en wordt later door de gemeente verwijderd. Enkele bewoners kunnen tot die tijd niet met hun auto uit de garage komen.

Nunspeet

In Nunspeet viel een boom op een huisje in het Edzard Koningpark. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat het hek wat om het dierenverblijf zit weer grotendeels omhoog staat.

Niet alleen in Apeldoorn hield de storm huis. In Nunspeet velde Dudley een boom die op een huisje in het Edzard Koningpark terrecht kwam. De brandweer moest vervolgens een omgewaaid hek weer omhoog tillen voordat de dieren in het aanpalende verblijf konden ontsnappen.

Het huisje heeft zoveel schade opgelopen dat deze naar alle waarschijnlijkheid geheel moet worden afgebroken. Er vielen geen gewonden.

Zwartsluis

Een vrouw in Zwartsluis reed met haar autotegen twee bomen aan.

Een automobiliste in Zwartsluis kreeg gisteravond de schrik van haar leven toen er plotseling twee bomen voor haar op de weg vielen toen zij net kwam aanrijden.

Zij botste op de bomen waardoor de auto flink beschadigd raakte en moest worden weggesleept. De vrouw bleef ongedeerd.

Flevoland

Ook in Flevoland regende het meldingen van stormschade. Ook daar ging het met name om omgewaaide bomen en afgebroken takken die wegen of fietspaden versperden, onder andere op de Redeweg en N50 bij Ens, de Banterweg bij Bant, de Bosporus in Emmeloord en Leemringweg bij Marknesse.

Het KNMI waarschuwt dat Dudley in de loop van de ochtend zal blijven zorgen voor zware windstoten en dat ook de volgende storm alweer in aantocht is: Eunice.

Na Corrie, die eind januari voor de nodige schade zorgde, is dat alweer de derde storm van 2022. Omdat er sprake is van volle maan en daardoor springtij, kan Eunice uitgroeien tot een zware storm met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur.