Gebrom boven de Veluwe: Amerikanen en Nederlandse Luchtmacht oefenen met laagvliegen

Schandalig, vet en vol calorieën: foodie Sabine uit Apeldoorn gaat schaamte­loos los in de keuken en deelt haar recepten in Oh My Food­ness!

4 september Calorieën telt ze niet, maar ze zijn er wel. Foodblogger Sabine Koning (31) uit Apeldoorn schuwt in haar nieuwste boek Oh My Foodness! het gebruik van boter, chocola, suiker en kaas geenszins. Sterker nog: ‘meer is altijd beter’ schrijft ze op een van de eerste pagina's. Volgens haar is er niets leuker dan ‘schandalig los te gaan in de keuken, zonder rekening te houden met tientallen, zelfopgelegde, regeltjes’.