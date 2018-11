Gebruikte auto bij ramkraak Primera in Apeldoorn werd week eerder gestolen

Verwarring in Turkse rechtbank over ‘spijt’ IS-bruid Xaviera S. uit Apel­doorn

16:09 Tegenstrijdige verklaringen van de Apeldoornse IS-bruid Xaviera S. of ze nu wel of geen spijt heeft van haar verblijf in IS-gebied leidden tot verwarring tijdens haar proces in de Turkse rechtbank. De spraakverwarring kan in haar nadeel werken wanneer de rechters later deze maand de strafmaat zullen bepalen.