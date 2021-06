Gecrasht vliegtuig wordt compleet uit elkaar gehaald naast de A50: demontage duurt nog hele avond

De verwachting is dat de overblijfselen van het vliegtuig tegen 22.00 uur afgevoerd zijn. Dat is ongeveer 12 uur na de noodlanding. Het toestel zat vol met parachutisten die boven Nationaal Paracentrum Teuge een parachutesprong wilden maken. Het vliegtuig was net opgestegen toen een motor uitviel en de piloot een noodlanding moest maken.

Volledig scherm De demontage van het vliegtuig dat een noodlanding maakte naast de A50 bij Apeldoorn is in volle gang. © Pim Velthuizen

Daarvoor koos de piloot een weiland in Beemte Broekland uit. De groenstrook van 100 tot 150 meter was echter net te kort waardoor hij eerst over een sloot en vervolgens met een vleugel over de vangrail van de A50 schoof. Als door een wonder raakte geen van de 18 inzittenden gewond.

Rijkswaterstaat heeft langs de weg kijkschermen geplaatst om te voorkomen dat de automobilisten die nog wel over de A50 rijden teveel worden afgeleid. Aan beide kanten van de snelweg heeft de gehele dag file gestaan. Verkeer werd aangeraden via de A28 en A1 om te rijden, maar daardoor liepen ook die snelwegen rond de spits vol. In Apeldoorn zelf stonden verschillende doorgaande wegen ook vast. Dat is halverwege de avond grotendeels opgelost.

De piloot voelde zich na afloop niet de held van de dag. Hans Swellengrebel is alleen maar blij dat hij alle achttien mensen zonder verwondingen op de grond kreeg. Zijn kist was nog maar honderd meter de lucht in toen de motor uitviel.

Zijn toestel, een Cessna uit 2000 gaat normaal gesproken probleemloos tussen de 30 en 40 jaar mee, vertelde vliegtuigexpert Joris Melkert eerder op de dag.

