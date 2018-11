Gedenknaald vermoorde marechaussee-officier komt terug in Apeldoorn

Het monument is een gedenkteken voor de in 1929 in Willemstad op Curaçao gedode marechaussee-officier Lieuwe Vaas. Het vier meter hoge gedenkteken stond al eerder op de Willem III kazerne, en komt dus terug. De gedenknaald wordt de komende tijd gerestaureerd. Genietroepen uit Wezep hebben de gedenknaald deze week opgehaald bij het Marechausseemuseum in Buren en geplaatst in Apeldoorn.