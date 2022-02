Gedoe rond viskraam in Apeldoorn: overlast of ‘kinderachtige geklaag’?

fotoserie Fotoserie: Zo zag Nederland er precies een jaar geleden uit, onder een dikke laag sneeuw

Precies een jaar geleden stond je hoogstwaarschijnlijk in de sneeuw. Midden in de lockdown met avondklok waarin we niets mochten was daar ineens sneeuwstorm Darcy: stuifsneeuw, witte wegen, en sneeuwduinen. Het begin van een week die begon met sneeuw en eindigde met een paar dagen heerlijk schaatsen.

7 februari