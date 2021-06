Gedragspsychologe over oranjerotonde Apeldoorn: ‘We zijn groepsdieren, verbieden werkt als een rode lap op een stier’

VIDEO Duizenden fans feesten op Oran­je-rotonde dankzij Joey uit Apeldoorn: ‘Dit mag nooit verloren gaan’

16 juni Het Nederlands elftal staat na zeven jaar weer op een eindtoernooi. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag is hij te gast in Apeldoorn, waar Joey Pannekoek de beroemde én beruchte Oranje-rotonde in leven houdt.