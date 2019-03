Geduld wordt op Station Apeldoorn flink op de proef gesteld

Je kunt deze maandagochtend om even voor half zeven een kanon afschieten op station Apeldoorn. ,,Het eerste uur is het sowieso nooit druk. Maar het is nu wel erg stil. Vanaf zes uur heb ik maar één klant gehad", zegt Nicolle Dusseldorp, terwijl ze in de stationskiosk met verse broodjes in de weer is.