Gedumpte chihuahua’s vinden nieuw thuis in Apeldoorn

Project van 27 jaar: Arnold uit Apeldoorn bouwde Ardennen-offensief na op schaal

10:20 Als kleine jongen speelde hij graag met soldaatjes. In dat licht bezien is het niet vreemd dat Arnold Vreugdenhil een slag in de Ardennen heeft nagebouwd. Van idee tot complete uitvoering was hij er 27 jaar mee bezig. ,,Ik wilde het graag afronden’’, zegt de inwoner van Ugchelen, ,,want het is deze maand precies 75 jaar geleden dat het Ardennenoffensief is begonnen.’’