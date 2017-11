‘Geef huisarts meer tijd voor patiënt, dat scheelt doorverwijzingen en dus geld’

VideoHet burgerinitiatief Brotherwood organiseert in aanloop naar de raadsverkiezingen in maart 2018 een serie avonden waarin burgers in gesprek met elkaar kunnen gaan over de zorg in Apeldoorn. 14 november vond er een bijeenkomst plaats in Zorggroep Mandala, met als thema wet en regelgeving.

Huisartsen in Apeldoorn kunnen maar een bepaalde tijd reserveren voor hun patiënten, waarschuwt Joost Siegelaar, huisarts in Apeldoorn. Binnen die tijd moet er ook nog papierwerk ingevuld worden. De beschikbare tijd per patiënt vergroten is daarom wenselijk. Volgens Siegelaar zou dit zijn werk veel efficiënter maken. ,,De tijd die in papier gaat zitten, gaat ten koste van de tijd die ik voor de mensen zou willen reserveren," vertelt hij.

Meer tijd, minder geld

Zodra huisartsen meer tijd krijgen voor hun patiënten, zullen er steeds meer huisartsen nodig zijn om de patiënten op te vangen voor wie dan geen tijd meer zal zijn. Dit kost geld, maar uit onderzoek van verzekeraar VGZ blijkt dat huisartsen dertig procent minder patiënten doorverwijzen als zij langer de tijd hebben om zelf uit te zoeken wat iemand mankeert. Hierdoor wordt er minder uitgegeven aan zorg van specialisten, wat weer gunstig is voor de portemonnee van de overheid en de patiënt.

Siegelaar zou graag zien dat zo’n pilot waarbij huisartsen meer tijd krijgen uitgebreider getest gaat worden, en ook in Apeldoorn. Daar is de zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor nodig, maar die heeft al laten weten de komende jaren hier niet mee te gaan experimenteren. De initiatiefnemers willen proberen om dit nogmaals aan te kaarten bij de zorgverzekeraar.

Digitalisering

Tijdens de bijeenkomst wordt ook gesproken over digitalisering. ,,De doelgroep is gewoon lastig," stelt Jet Teunissen, gepensioneerd zorgverlener. Ze geeft het voorbeeld van haar 87-jarige buurvrouw, die geen computer heeft en dus niet meedoet met de digitalisering. Maar organisaties verwijzen cliënten vaak door naar de mail of een website. ,,Als je geen mensen in je omgeving hebt die je daarmee kunnen helpen, dan communiceer je niet meer en kun je dus niet meer mee in de samenleving." Teunissen ziet dit als een groot probleem bij ouderen. Ook seniorencoaches zien dit als een zeer groot probleem, voornamelijk bij de 80-plussers. Seniorencoaches vervullen een rol als bemiddelaar als blijkt dat er problemen zijn bij cliënten met de communicatie. Als cliënt ben je vaak afhankelijk.

Wethouder Ben Bloem (CU), opvolger van Paul Blokhuis die naar Den Haag is vertrokken als staatssecretaris, is ook aanwezig. ,,De rode draad is dat we nut en noodzaak van wet en regelgeving tegen het licht moeten blijven houden", concludeert hij. Het is belangrijk dat de wetten nog werken ten dienste van de cliënt en niet contraproductief worden. ,,Je moet jezelf en de cliënt kunnen uitleggen waarom je doet wat je doet, en zodra je dat niet meer kan uitleggen, dan moet je de vraag gaan stellen: 'waar zijn we in ‘s hemelsnaam eigenlijk mee bezig?'"

Er zijn van december tot februari nog drie bijeenkomsten op verschillende locaties in Apeldoorn. De volgende avond is op 11 december in Kulturhus Dok Zuid, 1e Wormenseweg 362. Zie voor het overzicht http://www.brotherwood.nl/forum-1718/. Studenten Journalistiek van Hogeschool Windesheim doen verslag van de avonden.