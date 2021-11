Geëmotioneerde Gjalt Panjer uit Apeldoorn pakt zesde plek op WK triatlon: ‘Het sneeuwde in mijn hoofd’

Honderd meter voor de finish kwamen de tranen. De Apeldoornse triatleet Gjalt Panjer besefte opeens wat hij bereikt had. Zesde op het WK. De perfecte triatlon uit hoofd, armen en benen gehaald. Alles ging goed in Portugal. „Er viel wat van me af op een of andere manier. Zo vaak was het op internationale wedstrijden net niet goed genoeg en nu, zesde van de wereld. Ik liep die laatste honderd meter op een wolk. Het sneeuwde in mijn hoofd. Ik wist ook dat dit uniek was voor Nederland, want meer dan een achtste plek had er nooit in gezeten. Nederland is toch een heel klein triatlonlandje.”