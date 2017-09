Geen 182.000 euro voor fietsgootje bij station Apeldoorn

Het bewuste gootje zou moeten komen op één van de trappen van de zogenoemde fietsflat bij het NS-station van Apeldoorn. Die heeft een verdieping die via twee trappen te bereiken is. Langs de trap aan de kant van de Hoofdstraat zitten twee gootjes, waarin een fiets soepel naar boven of naar beneden kan rollen als die aan de hand wordt meegevoerd. Aan de kant van het stationsgebouw zit ook een trap, maar die is veel steiler en bovendien gootloos. Die is eigenlijk bedoeld voor fietsers die klaar zijn met stallen, en naar hun trein willen. Of juist net aankomen en dan hun karretje weer willen ophalen.