Geen animo voor stallen fiets onder Stadhuis Apeldoorn tijdens avondje uit

Fietsers gebruiken de bewaakte stalling in het Stadhuis tijdens het weekeinde niet in de avonduren. Dat blijkt uit een proef. Drie maanden lang was de stalling op zaterdag en zondag tot 24.00 uur geopend. Op zaterdagavond werd en ‘nog wel eens’ gebruik van gemaakt maar op zondag werden er in totaal slechts drie fietsen gestald. De stalling sluit op zaterdag nu weer als vanouds om 18.00 uur, op zondag een half uur eerder.

De laatste jaren liep het aantal stallingen in de gratis fietsenstallingen van de gemeente terug. Afgelopen jaren kwam er een breuk in die trend. Er werd bijna 600.000 keer een fiets in een van vijf overdekte stallingen neergezet. Halfweg dit jaar stond de teller op 259.000, maar de drukke december maand moet nog komen. De stalling bij het Caterplein in ACEC, die in het weekeinde ook 's nachts is geopend, wordt het meest gebruikt.

Zekerheid

,,Het duidelijk met borden verwijzen naar de gratis stallingsruimte heeft effect’’, zegt Gytha van der Veer, woordvoerster van de gemeente Apeldoorn. Bezoekers hebben vrijwel de zekerheid dat er in de stalling van hun keuze nog plek is. Zo werd de capaciteit aan de Marktstraat verhoogd tot 280 fietsparkeerplaatsen. ,,Ook werkt sinds een paar maanden de app FietsPlek Apeldoorn waarop fietsers kunnen zien hoeveel plek er in welke stalling nog is.’’

In totaal heeft Apeldoorn 21 medewerkers in dienst die in de vijf stallingen werkzaam zijn. In oktober komt er een zesde bewaakte stalling, in de voormalige Kijkshop aan de Paslaan, bij. Daarnaast zijn er plannen voor extra stallingen onder het Marktplein en in de zuidelijke Hoofdstraat. Het doel is om gestalde fietsen zoveel mogelijk uit de winkelstraten te weren. Ze geven een rommelige aanblik, zo is de gedachte, en hinderen het winkelende publiek.

Volledig scherm Gestalde fietsen op de Hoofdstraat zorgen voor een rommelige aanblik. © Jeroen Pol

Naast het aanbieden van stallingsruimte probeert de gemeente ook met andere manieren de overlast terug te dringen. Zo zijn bij de fietsbeugels voor Albert Heijn aan de Deventerstraat vakken aangebracht, waardoor het publiek de fiets niet meer schots en scheef wegzet. Daarnaast is de gemeente in overleg met de supermarkt om het personeel alternatieve plekken te bieden, waardoor de fietsklemmen zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor mensen die boodschappen komen doen. Ook gaan er stallingen tijdens feestdagen extra open.