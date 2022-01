Geen arbeidsmigranten, mogelijk wel appartementen bij Huize Vrijland in Wenum-Wiesel: ‘Absurd plan’

Soap Huize Vrijland in We­num-Wie­sel bijna ten einde: komst maximaal 50 arbeidsmi­gran­ten lijkt formali­teit

Na getouwtrek van meer dan een jaar lijkt er een doorbraak te zijn in de bewoning van Huize Vrijland in Wenum-Wiesel. Er is een compromis over de komst van maximaal vijftig arbeidsmigranten. Alleen een vergunning en een getekende overeenkomst staan dat nog in de weg. De bedoeling is dat de arbeidsmigranten er drie jaar blijven. Daarna hoopt de ontwikkelaar vijf woningen te bouwen op de locatie aan de Elburgerweg.

