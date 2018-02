Geen bezoekers meer tussen de lammetjes op de Loenermark

Dat heeft organisator Geldersch Landschap & Kasteelen besloten. Dit houdt rechtstreeks verband met de explosief gestegen bezoekcijfers van het evenement. "Kwamen er in de beginjaren 500 man op af, tegenwoordig tellen we gemeten over de hele dag 10.000 bezoekers", zegt schaapherder Arjen Daalhuisen.

Schapenvoer

De schapen en lammeren zijn vanaf de voergang in de schaapskooi te bewonderen en ook vanaf het raster tussen de oude en nieuwe schaapskooi. Een andere maatregel is dat bezoekers dit jaar geen schapenvoer meer kunnen kopen. Ook die beslissing is genomen in het belang van de dieren. "Het hele jaar door krijgen ze afgemeten hoeveelheden voer, maar op Lammetjesdag zat er geen grens op", zegt Daalhuisen. "Vandaar dat we ook hiermee zijn gestopt." Er zijn tot dusver 165 lammetjes geboren. Volgens Daalhuisen zijn er nog tien tot twintig in aantocht.