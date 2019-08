Geen Därpsdoagen, maar toch nog een feest(je) in Ugchelen

VIDEO Marvano (7) vindt een vuurwapen: ‘Ik heb hem onder mijn trui gestopt’

7:30 ,,Wat heeft hij nou weer geflikt?”, denkt Leny Westrik als haar zevenjarige zoontje Marvano dinsdagmiddag met twee agenten de keuken binnen komt lopen. Al snel blijkt dat hij niks uitgevreten heeft, maar dat-ie een bizarre vondst heeft gedaan. Tijdens het buitenspelen is hij in de struiken aan de Treubstraat in Apeldoorn-Zuid op een vuurwapen is gestuit.