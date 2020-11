Geen geld voor duurzame daken op nieuwe schoolgebouwen in Apeldoorn

Daklozenop­vang Apeldoorn klaar voor koude coronawin­ter, ‘samen gaat het ons lukken’

30 oktober Als je geen verblijfplaats hebt is ‘thuis blijven’ tijdens corona geen optie. In de opvang van Omnizorg in Apeldoorn kunnen daklozen terecht voor een bed, douche en maaltijd. Nu het verwoestende virus opnieuw hard toeslaat én met de winter in aantocht, is het bij de opvang in het hart van de stad alle hens aan dek.