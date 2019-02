Geen ijs verkopen in februari? ‘Een gemiste kans!’

Twee onbewaakte overwegen in Teuge op nominatie voor afsluiting

17:00 Spoorbeheerder ProRail wil de onbeveiligde spoorwegovergangen en toeleidende paden ter hoogte van de Woudweg en Bolkhorstweg in Teuge onttrekken aan het openbaar verkeer. Het Voorster college is in principe bereid hieraan mee te werken, maar wil eerst alle belanghebbenden horen voordat het later dit jaar een definitief besluit neemt.