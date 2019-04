Geen joint of shag in huis: Moeder uit Apeldoorn bindt uit woede kind met luiers vast

Intussen appte ze meermalen met haar toenmalige partner die aan het werk was, dat hij thuis moest komen. ‘Hij had niks te roken achtergelaten om mij te treiteren’, beweert de Apeldoornse voor de rechtbank in Zutphen. ‘Ik had overal al zo vaak aangegeven dat ik het niet trok met het kind, en ik was depressief.’ Ze appte haar partner onder andere dat ‘het kind’ de ‘lul’ zou zijn als ze niks te roken kreeg. En stuurde een fotootje mee van de dreumes.

Het gebeurde op 13 december 2017. In de periode ervoor zou de moeder vaker hardhandig zijn geweest tegen haar dochtertje, die een moeilijke eter was. ‘Een drama’, zegt Van der S. ‘En op het consultatiebureau zaten ze maar te zeuren dat ze te mager was.’ Reden waarom ze maar een paar bezoeken naar dat bureau had overgeslagen.

‘Inbakeren’

Uiteindelijk heeft het kind volgens de moeder een half uur tot drie kwartier in haar ledikantje gelegen met gebonden armpjes. En het was ook geen ‘vastbinden’ geweest, zegt de moeder, maar ‘inbakeren’, zoals de ouders dat geleerd hadden na de geboorte. Het kind was alleen uit de doeken gegroeid die daarvoor in de handel zijn, vandaar dat ze luiers gebruikt had. ‘Dat deden we vaker, om haar rustig te krijgen’. De vader, die later aangifte heeft gedaan, heeft echter verklaard dat hij bij thuiskomst uit het werk later op de dag het kind nog steeds met gebonden armpjes in haar ledikantje aantrof.