Geen meelopende ouders meer bij Kidsrun Midwinter Marathon

Dat heeft de organisatie van de Midwinter Marathon bekendgemaakt. 'Deze maatregel is genomen om de jonge hardlopers die alleen lopen vrij baan te geven, waarbij ze niet worden gehinderd door volwassenen die meelopen met een kind', aldus de organisatie. Voor ouders die toch graag meelopen, is een alternatief bedacht: de 'Prestatieloop'. Die bestaat uit een kort parcours van 500 meter en is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die de afstand samen met een ouder mogen afleggen. De traditionele Kidsrun gaat over 1 kilometer en is dit jaar gesplitst in drie leeftijdscategorieën: 6 en 7 jaar, 8 en 9 jaar en 10 tot en met 12 jaar.