'Geen middel schuwen om overvaller te pakken'

Vrijdagmiddag werd Apeldoorn opnieuw opgeschrikt door een overval. Dit keer was drogisterij Trekpleister aan het Mercatorplein het doelwit. De afgelopen twee maanden werden negen overvallen gepleegd in Apeldoorn.

Geen middel schuwen

Op de vraag of hij tevreden is met deze preventiemaatregelen antwoordt Diependaal: „Of het genoeg is weet ik niet. Meer blauw op straat is natuurlijk ook belangrijk. We moeten geen middel schuwen om de veiligheid te waarborgen in onze winkelcentra.