Geen nader onderzoek in moordzaak Apeldoorner Pim Overzier

Voor de moord op de Apeldoorner is Henk Haalboom in 2004 door het gerechtshof Arnhem veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Het lichaam van Overzier werd in januari 2002 begraven teruggevonden in een bosperceel in de Flevopolder. De veroordeling werd een jaar later onherroepelijk toen de Hoge Raad het cassatieberoep verwierp. Haalboom heeft zijn gevangenisstraf inmiddels uitgezeten.