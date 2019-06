Geen nieuwe meldplicht voor Volkert van der Graaf

Staatsse­cre­ta­ris Blokhuis ziet rol voor jonge mantelzor­gers bij maken van nieuw beleid

15:35 ,,We gaan niet meer over jullie praten wanneer er beleid gemaakt moet worden’’, zei staatssecretaris Paul Blokhuis vanochtend tijdens de start van de Week van de jonge mantelzorger in Apeldoorn. ,,Wanneer we plannen maken gaan we daar mét jullie over praten.’’