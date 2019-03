Geen spoorverkeer tussen Apeldoorn en Deventer: 350 reizigers zitten vast in trein

Als gevolg van ‘een aanrijding met een persoon’ is het treinverkeer sinds 18:11 u stilgelegd. Nabij de spoorwegovergang Lupineweg staat een trein stil. Het is nog onduidelijk hoe lang de 350 passagiers in de trein moeten blijven. ,,We moeten even kijken of we op die plek met bussen kunnen komen of dat er anders een andere trein langszij kan komen, zodat de passagiers daarin kunnen overstappen”, zegt NS-woordvoerder Corien Koetsier.