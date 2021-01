Geen stageplek? Directeur helpt jongere in Apeldoorn persoonlijk op weg in coronatijd

Mariniers pas over acht jaar naar Nieuw-Milligen: nieuwbouw kazerne kost maximaal een miljard

21 januari Pas over acht jaar nemen mariniers hun intrek in de nieuwe kazerne in Nieuw-Milligen bij Apeldoorn. Deze komt in de plaats van de verouderde marinierskazerne in Doorn. Defensie gaat hier 2130 manschappen onderbrengen, inclusief 350 mariniers uit Den Helder.