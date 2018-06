Geen straffen na vechtpartij op voetbalveld in Apeldoorn

De ongeregeldheden vonden plaats na een harde tackle in de nacompetitiewedstrijd, die werd gespeeld bij ZVV'56 in Apeldoorn. De politie zette twintig agenten en zelfs een politiehelikopter in om te voorkomen dat de ruzie zou escaleren. Volgens de politie waren geruchten dat enkele leden van de harde kern van Go Ahead Eagles naar Apeldoorn zouden komen, de reden om met zoveel manschappen uit te rukken.

Wapenbezit

Het opstootje escaleerde niet. De politie hield één verdachte aan op verdenking van wapenbezit. Niemand deed aangifte. Van het incident werden meerdere video’s gemaakt door toeschouwers. ,,Wij hebben al die beelden verzameld en bestudeerd en vervolgens die informatie doorgespeeld aan de KNVB”, zegt René Wolken, de voorzitter van de uitspelende ploeg IJsselstreek. Ook de scheidsrechter en ZVV’56 leverden rapporten in.

De voetbalbond bevestigt dat er geen straffen volgen. Volgens Wolken is dat terecht. ,,Het ging om een opstootje, niet een massale vechtpartij. Er is wat duw- en trekwerk geweest, maar niet vanuit de spelers. We hebben de wedstrijd daarna ook gewoon uitgespeeld. De spelers hebben na afloop elkaars hand geschud en we zijn nog samen geweest in de directiekamer om te bespreken wat er is gebeurd. Ook daarna heb ik goed contact gehouden met ZVV’56.”

Marco Piket, voorzitter van ZVV'56, zegt dat zijn club na de uitspraak van de KNVB een punt achter het incident wil zetten. ,,We laten dit achter ons en kijken naar de toekomst. Verder mag iedereen zijn eigen oordeel vormen over wat er is gebeurd."

Albatross - Turkse Kracht

In datzelfde weekend liep ook in Ugchelen een duel uit de hand, de wedstrijd tussen Albatross en Turkse Kracht. De KNVB kan nog niet zeggen hoe het met die zaak staat. De voorzitter van Turkse Kracht laat weten nog niets vernomen te hebben van de voetbalbond.