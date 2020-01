Geen thuiszorg door chronisch tekort aan wijkverpleegkundigen in Apeldoorn: ‘Schrijnend’

Zwaargewon­de man op straat gevonden in Apeldoorn, politie heeft geen idee wat er gebeurd is

21 januari De politie in Apeldoorn is op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen over een bijzonder incident afgelopen weekend. In de Nieuwstraat troffen agenten na een melding een zwaargewonde man, maar naar hoe dat zo gekomen is, kan de politie voorlopig alleen maar gissen.