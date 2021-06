Geen treinen tussen Apeldoorn en Amersfoort door storing

Grote wegwerk­zaam­he­den aan provincia­le wegen Deventer, Apeldoorn en Zutphen beginnen vrijdag

3 juni Vanaf morgen, vrijdag 4 juni, begint groot onderhoud aan een aantal provinciale wegen in het gebied tussen Deventer, Zutphen en Apeldoorn. Die werkzaamheden lopen door in het volgend jaar en kunnen niet worden uitgesteld, meldt de provincie. Op sommige plekken is het asfalt er te slecht aan toe.