Geen treinen tussen Apeldoorn en Amersfoort: ‘stoffelijk overschot’ gevonden

Prins Harry bedankt Apeldoorn­se Daimy met dikke knuffel

6:52 Ze is er eigenlijk heel nuchter onder, want Prins Harry is voor haar vooral ‘gewoon’ Harry. De Apeldoornse Daimy Gommers (7) heeft een speciale band met hem en ontmoette hem afgelopen week weer. Ze gaf hem een cadeautje voor zijn pasgeboren zoontje.