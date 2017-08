Geen verkeer betekent geen klanten rond de Kayersdijk in Apeldoorn

Omdat de kruising met de Kayersdijk de komende periode overhoop ligt, is het er momenteel uitgestorven. Dit tot ergernis van de ondernemers in het gebied. ,,Onze buurman heeft maar twee weken vakantie genomen", zegt Gerwin Pul van Kringloopwinkel Prins. ,,Voor hem valt er nu toch niets te verdienen."

Sinds maandag 14 augustus is de Laan van de Mensenrechten deels afgesloten. Het gaat in eerste instantie om het stuk rondom de kruising met de Kayersdijk. Het oude asfalt wordt uit de weg gefreesd, waarna een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. Later volgen andere delen van de Laan van de Mensenrechten. Het gehele project duurt tot en met 29 september. Het verkeer wordt omgeleid.

Duizenden auto's

Quote Ik hoor van veel klanten ook dat ze in eerste instantie dachten dat ik dicht was Gerwin Pul Gerwin Pul van Kringloopwinkel Prins baalt er flink van. Normaliter ziet hij dagelijks duizenden auto's voorbij rijden. Nu slechts enkele honderden, en daarbij gaat het in de meeste gevallen ook nog eens om automobilisten die de verkeerde afslag nemen omdat ze in de veronderstelling verkeren dat de Laan van de Mensenrechten gewoon open is. ,,Ik hoor van veel klanten ook dat ze in eerste instantie dachten dat ik dicht was", vertelt Pul. ,,De gemeente Apeldoorn had beloofd een bord te plaatsen waarop stond aangegeven dat wij gewoon geopend en bereikbaar zijn. Maar dat is niet gebeurd." Pul heeft vorige week daarom zelf maar een kartonnen bord neergezet op de kruising met de Matenpoort.

De ondernemer heeft flink last van de werkzaamheden. ,,Ik krijg gewoon een stuk minder klanten over de vloer. Hoe langer het duurt, hoe meer geld het mij kost." Pul heeft nog geïnformeerd of het mogelijk is om een deel van de geleden financiële schade te verhalen op de gemeente. ,,Maar dat kan niet. Risico van het ondernemen, noemen ze dat."

Zijn buurman, Autoschadebedrijf Arie Tamboer, is deze weken gesloten. ,,Die is maar op vakantie gegaan. Zijn pand is nu toch niet te bereiken met de auto."