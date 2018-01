Geen vuurwerkshow meer aan einde Apeldoornse Koningsdag

Pu­blieks­pre­miè­re WILD bij Vue Apeldoorn

18:27 De Vue Apeldoorn is donderdag 25 januari het decor van de publiekspremière van natuurdocumentaire WILD. Regisseur Luc Enting is hier ook bij aanwezig. Voorafgaand zal hij een en ander vertellen over zijn ervaringen bij het maken van de film.