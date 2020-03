'Geen wachtlijst wijkverpleegkundigen in Apeldoorn’

De partij sloeg aan op een artikel in deze krant waarin huisarts Joost Siegelaar, voorzitter Huisartsen Regio Apeldoorn, de noodklok luidde. Hij stelde dat het tekort aan wijkverpleegkundigen in Apeldoorn zo schrijnend is, dat sommige hulpbehoevenden geen zorg kan worden geboden. Het college van B en W verwijst in zijn antwoorden naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis, marktleider in deze regio en verantwoordelijk voor de wijkverpleegkundige zorg.