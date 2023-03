Geert uit Apeldoorn ontmoet nieuwe mensen in Autisten Café: ‘We zijn zoals we zijn’

Jezelf kunnen zijn, zonder je meteen af te moeten vragen of jouw gedrag wel sociaal wenselijk is. Dat is de kern van het Autisme Café, dat iedere derde donderdag van de maand in Apeldoorn wordt gehouden. Na het sluiten van Café Schenkers moest initiatiefnemer Geert Verhoef op zoek naar een nieuwe locatie. ,,Heel mooi dat Café de Paris ons zo welkom heeft geheten.’’