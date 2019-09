Gehandicapte Corrie uit Apeldoorn vergeet alle tegenslag in fonkelnieuwe menwagen

In de rest van Apeldoorn blijft Piet ‘gewoon’ zwart

21 september Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas is op 16 november geen zwarte piet te zien. Is heel Apeldoorn daarmee om? Bepaald niet. Op vrijwel alle andere plekken in de stad en in de omliggende dorpen is de kindervriend ‘gewoon’ zwart.