Geheim onderzoek: Nieuw Milligen al sinds zomer 2019 favoriet bij Defensie voor marinierskazerne

Terwijl Zeeland er tot enkele weken geleden nog op rekende dat het nieuwe onderkomen van het Korps Mariniers in Vlissingen gebouwd zou worden - zoals in 2012 door het kabinet beloofd - was het ministerie van Defensie vorig jaar al volop alternatieve locaties aan het afwegen. In juli was binnen het departement al bekend dat het terrein van Kamp Nieuw Milligen bij Apeldoorn de voorkeur genoot. Met de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn is hier in het geheim over gesproken. Zeeland wist van niets. Dat blijkt uit stukken die Defensie heeft vrijgegeven.