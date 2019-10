'Gelanceerde’ auto ramt verkeerslicht in Ugchelen

De auto werd door een middengeleider ‘gelanceerd’ en raakte zo het verkeerslicht. De ravage was groot. Brokstukken van de auto en het verkeerslicht lagen verspreid over de weg en in de berm. Twee rijstroken moesten worden afgesloten, verkeer werd langs het ongeval geleid. De bestuurder verklaarde dat hij de macht over het stuur was verloren. De auto is geborgen. Nadat de boel was schoongeveegd kon de weg weer vrijgegeven worden. De bestuurder was de enige inzittende, hij is door familie opgehaald. Een gespecialiseerd bedrijf moet vannacht het verkeerslicht repareren.