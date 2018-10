Geld van 'Zuid' helpt bij hoogspanningproject De Maten

Vorige week werd duidelijk dat Apeldoorn met netbeheerder TenneT in gesprek is over het weghalen van de hoogspanningsmasten en -lijnen in de Matense buurten Velden en Hoeven. In plaats daarvan komt de hoogspanning dan door kabels onder de grond te lopen.

De bedoeling is nog dit jaar een haalbaarheidsonderzoek op te zetten. Dat is niet toevallig; op 1 januari 2019 opent een regeling waarmee de rijksoverheid meebetaalt aan dit soort projecten. Het rijk vergoedt 80 procent van de kosten die TenneT maakt.