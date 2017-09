Geld voor obstacle parcours Mheenpark

De kans is groot dat liefhebbers van obstacle runs vanaf komende zomer kunnen trainen in het Mheenpark. Provincie Gelderland heeft alsnog bijna 25.000 euro toegekend aan Dave van den Brink. De Apeldoorner ziet mogelijkheden met dat geld zo'n twintig obstakels aan te leggen.

Sinds eind 2016 spant Van den Brink zich in om sportieve obstakels in het Mheenpark neer te leggen. Obstacle run maakt een enorme opmars in Nederland door. De grotere evenementen trekken duizenden deelnemers. Het zijn allemaal events waarbij hardlopen gecombineerd wordt met obstakels, om de fysieke en mentale gesteldheid op de proef te stellen. Dat kunnen bijvoorbeeld 'schuttingen' zijn waar overheen geklommen moet worden. Of touwen waar de deelnemers aan hangen om zo een afstand te overbruggen. Van den Brink raakte met dat virus besmet en wil graag met andere enthousiastelingen in zijn Apeldoorn kunnen trainen.

Bezwaar

In juni liep een subsidie-aanvraag bij de provincie spaak en dat terwijl Van den Brink de gemeente achter zijn initiatief had gekregen. ,,Ik geef niet snel op en heb bezwaar gemaakt'', aldus Van den Brink. ,,Vanuit de provincie heb ik betere uitleg gekregen over waar zo'n aanvraag aan moet voldoen. Het is moeilijk te bevatten dat het alsnog is gelukt.''