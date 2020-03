Geldboete of celstraf bij overtreden coronamaatregel in delen van Gelderland en in Flevoland

Ben jij op een feest met meer dan honderd mensen? Dan riskeer je in Apeldoorn een boete of gevangenisstraf, terwijl je daar in Zwolle nog niet bang voor hoeft te zijn. Grote bijeenkomsten zijn tot 31 maart verboden, maar eraan deelnemen is niet overal strafbaar.

Dat komt doordat veiligheidsregio’s verschillend omgaan met de coronamaatregelen van het kabinet. In de Veiligheidsregio's Noord en Oost Gelderland (Apeldoorn, Harderwijk, Veluwe, Zutphen, Achterhoek) en Flevoland (gehele provincie) is een noodverordening afgekondigd. Daardoor kan een boete tot 4500 euro of een celstraf van maximaal drie maanden. De maatregelen gelden vooralsnog niet in de regio IJsseland (Zwolle, Kampen, Vechtdal, Salland, Deventer).

Alles is erop gericht om het coronavirus in te dammen, benadrukt VNOG-voorzitter Ton Heerts. De crisis komt inmiddels letterlijk tot in ieders slaapkamer en zonder ingrijpende maatregelen is bestrijding niet mogelijk. ,,Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen écht serieus nemen.’’

Kabinet

De noodverordening volgt in opdracht van het kabinet en volgt op de beslissing van de VNOG om op te schalen naar de hoogste risicocategorie waarbinnen op regionaal niveau beslissingen worden genomen. Nog verder opschalen betekent dat de premier volledig de regie voert.

Honderd

Die gaf donderdag al uitleg over de maatregelen. Tot en met 31 maart zijn alle evenementen met meer dan honderd mensen verboden. ,,Dit geldt daarnaast voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. En voor samenkomsten in gebouwen ten behoeve van religieuze bijeenkomsten.’’

Daarbij geldt geen enkele vrijblijvendheid, benadrukt Heerts. Handelen in strijd met de verordening is een overtreding en strafbaar. Als voorzitter van de VNOG kan hij de 22 burgemeesters in zijn regio dwingende opdrachten geven.

Volledig scherm De VNOG hield vanavond crisisoverleg in verband met corona en kondigde een noodverordening af. Op de foto VNOG-voorzitter Ton Heerts, directeur publieke gezondheid Jacqueline Baardman (l) en VNOG-directeur Diemer Kransen. © Maarten Sprangh

Gezond verstand

Waarom mag een evenement met 99 mensen wel en is iets bij honderd mensen verboden? ,,Ik ga uit van ieders gezond verstand’’, benadrukt Heerts. De maatregelen zijn niet bedoeld om mensen te pesten, maar voor de veiligheid van kwetsbare mensen. ,,We moeten dit doen om onze ouders, opa's en oma's te beschermen en anderen die ziek kunnen worden.’’

Noodzakelijk

,,We kozen eerst voor de individuele benadering, wat we nu doen is veel ingrijpender’’, zegt Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid van de VNOG. ,,Dat is noodzakelijk. Er zijn al veel mensen ziek met bijvoorbeeld griep en hooikoorts, we móeten verspreiding proberen te voorkomen.’’

Gisteren waren in Noord- en Oost-Gelderland zestien mensen besmet. Dat aantal is vandaag al hoger, zegt ze. Morgen wordt duidelijk hoeveel gevallen erbij zijn gekomen. In Flevoland zijn in ieder geval zes mensen besmet met het virus.

VNOG-directeur Diemer Kransen is verantwoordelijk voor de uitvoering. ,,Als iemand zich hier niets van aantrekt zijn wij geautoriseerd om in te grijpen, ook met ondersteuning van de politie’’, benadrukt hij.

IJsselland

In de veiligheidsregio IJsselland, met Zwolle en Deventer als grootste steden, is vooralsnog geen sprake van een noodverordening. Volgens de Zwolse burgemeester Peter Snijders wordt die wel achter de hand gehouden. Dat is gebeurd op aanwijzing van de regering, die dat aan alle veiligheidsregio’s heeft opgedragen. Snijders: ,,Maar als ik zie hoe het vandaag gaat in onze regio verwacht ik niet dat wij een noodverordening hier moeten inzetten. Verenigingen, organisaties en anderen houden zich goed aan de regels die gisteren bekend zijn geworden.’’

Een soortgelijke reactie geeft Ron König, burgemeester van Deventer. König: ,,Ik ben juist aangenaam verrast hoe inwoners, verenigingen en organisaties vandaag hiermee omgaan, zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de juiste afwegingen maken.’’