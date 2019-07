Gelderland: behoud gezonde bomen staat voortaan voorop

Bomen kappen? Gelderland blijft voortaan in principe van gezonde bomen af. Behoud van gezonde bomen wordt uitgangspunt bij het beleid. Dat hebben Provinciale Staten woensdag unaniem besloten in antwoord op het Burgerinitiatief Stop Bomenkap langs N-wegen.

Gelderland gaat daarnaast de belangen die op het spel staan bij bomenkap langs provinciale wegen beter tegen elkaar afwegen.

Het Burgerinitiatief werd afgelopen voorjaar voorzien van 1800 handtekeningen ingediend door de Stichting Natuurlijk Achterhoek. Aanleiding hiervoor was de voorgenomen kap van 343 bomen langs de provinciale weg van Ruurlo naar Groenlo (N319).

Eis

De actievoerders eisen onder meer dat de provincie per direct voorbereiding en uitvoering van plannen voor bomenkap langs N-wegen stopzet. Daarnaast eisen de indieners dat Gelderland behoud van gezonde bomen als uitgangspunt voor toekomstig beleid gaat formuleren. Deze eis is door Provinciale Staten (PS) unaniem overgenomen. In het coalitie-akkoord dat de partijen in Gelderland onlangs sloten, stond al geformuleerd dat de provincie terughoudend wil omgaan met het kappen van bomen. De andere eis uit het burgerinitiatief - het onmiddellijk stoppen met voorbereiding en uitvoering van bomenkap - heeft PS op het bord van Gedeputeerde Staten (GS) gelegd.

Afweging

De provincie werkt nu nog volgens richtlijnen waarbij ze per project een afweging maakt voor het al dan niet kappen van bomen(lanen). In deze werkwijze ontbreekt een wegingsfactor voor verschillende thema’s als enerzijds verkeersveiligheid en anderzijds natuur, landschap en cultuurhistorie. In de toekomst moeten die belangen scherp in beeld komen, voordat iemand een knoop doorhakt over het al dan niet kappen van bomen. Volgens de indieners van het burgerinitiatief staat verkeersveiligheid altijd op één, en is er te weinig oog vanuit de provincie voor ecologische en landschappelijke waarden. ,,Verkeersveiligheid en behoud van bomen kunnen prima samengaan’’, zei Petra Sips uit Ruurlo, die het initiatief indiende. ,,Bijvoorbeeld door de maximumsnelheid terug te brengen naar 70 kilometer per uur.’’

Kapvergunning