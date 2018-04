Gelderland blij met extra toeristen

De provincie is blij met de extra toeristen die Gelderland in 2017 wisten te vinden. In 2017 vierden zo’n 4 miljoen mensen vakantie in Gelderland. Dat is 100.000 meer dan het jaar daarvoor. De groei komt voor een groot deel door toeristen uit Duitsland.

Toerisme is een economische factor van formaat. Zo’n 63.000 Gelderlanders werken in de sector. ,,Mooi dat we het goed doen'', zegt gedeputeerde Bea Schouten. ,,Er zijn volop kansen en die willen we gaan benutten. Binnenkort komen we daarom met een koersdocument Toerisme.''

,,Noem me bevooroordeeld, maar dit is de mooiste provincie van Nederland'', vervolgt Schouten. ,,We willen graag meer bezoekers ontvangen hier. Daarmee kunnen we ook bijdragen aan een betere spreiding van toeristen in Nederland. Dat gaan we wel op een zorgvuldige duurzame manier doen.'' De spreiding is nodig omdat de druk op Amsterdam door de toeristen flink toeneemt.