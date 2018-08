Gelderland blijft koploper in prima kampeer-maanden

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er gingen in totaal 7,5 procent meer mensen in Nederland op een camping overnachten dan in dezelfde periode in 2017.

In de provincie Groningen was het aantal kampeerders zelfs anderhalf keer zo hoog (48,1 procent groei) en in Flevoland ging het om een stijging van 22,2 procent. In absolute aantallen echter komen ze nog lang niet in de buurt bij Noord-Holland, Gelderland en Brabant: de provincies met verreweg de meeste campinggasten.