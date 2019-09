Gelderland en Overijssel: vergeet ons niet met miljardenfonds

Kiek ‘m goan groeit in Beekbergen uit van buurtfeest naar druk festival

13:30 Wat begon als een buurtfeest, is in Beekbergen nu een driedaags evenement: Kiek ‘m goan. In vijf jaar tijd is het uitgegroeid naar een festival waar zomaar een paar honderd mensen op af komen. Komend weekend gaat het weer een stapje verder.