Gelderland is snel met euro’s overmaken, Flevoland betaalt rekeningen slecht

Rekeningen worden slechter betaald. Uit onderzoek blijkt dat in de eerste drie maanden van dit jaar het zakelijk betaalgedrag is verslechterd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De provincie Flevoland gaat aan kop als het gaat om de traagste betalingen. Gelderland staat op nummer drie in de ranking van snelst betalende provincies.

Ten opzichte van een jaar geleden worden facturen nu na 39,9 dagen voldaan, 0,7 dagen langzamer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit blijkt uit de nieuwste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatie-specialist Graydon. In vergelijking met een kwartaal eerder (40,0 dagen) is het betaalgedrag licht verbeterd.

Snelle betalers

De top drie van snelst betalende provincies is gelijk aan die van vorig jaar. Wel is het zo dat de nummers één en twee van plek zijn gewisseld. Facturen worden nu met 38,4 dagen het snelst betaald in Friesland, gevolgd door Zeeland met 38,9 dagen. Op nummer drie volgt net als vorig jaar de provincie Gelderland met 39,3 dagen, al is de betaalsnelheid wel met 0,5 dagen afgenomen.

Flevoland blijft aan kop als het gaat om de traagste betalingen. Deze is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 1,3 dagen toegenomen naar 41,3 dagen. Ook Zuid-Holland (40,5 dagen) en Limburg (40,3 dagen) behoren net als vorig jaar tot de slechtste betalers. Bovendien is ook in deze provincies de betaalsnelheid afgenomen: beide provincies betaalden hun facturen in het eerste kwartaal van 2018 nog na 39,5 dagen.

Horecabedrijven betalen het snelst (38,5), in de sector transport en logistiek (42,6) wordt het langst gewacht met het overmaken van geld, aldus Graydon.

Verbetering