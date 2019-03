Gelderland: Markink (VVD) wil vaart maken

updateNu de VVD in Gelderland de grootste partij is geworden, wil lijsttrekker Jan Markink vaart maken met de formatie. Hij gaat de fractieleiders van de partijen morgenmiddag om vier uur bijeenroepen voor een eerste openbare vergadering.

De liberalen blijven grote winnaar Forum voor Democratie met ruim vierduizend stemmen de baas. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag voor Gelderland, die pas even na één uur donderdagmiddag bekend werd. Beide partijen komen uit op acht zetels, maar omdat de VVD procentueel de grootste is, mag deze partij het voortouw nemen in de coalitiebesprekingen. ,,In die vergadering gaan we het proces bespreken. Hoe komen we tot een coalitie?’’

No-go area’s

Markink wil met een informateur gaan werken die de wensen van de verschillende partijen in beeld brengt. ,,Maar ook de no-go area's.’’ Op basis daarvan gaan partijen die het inhoudelijk met elkaar kunnen vinden in gesprek over onder meer portefeuilles. ,,Wat mij betreft verliezen we daar niet te veel tijd mee.’’

Werkbaar

Markink heeft nog geen contact gehad met de collega's van Forum voor Democratie. Zij waren woensdagavond niet bij de uitslagenavond in het provinciehuis. Markink wil niet ingaan op de geluiden dat de huidige coalitie verder gaat met GroenLinks erbij. Deze partij verdubbelde het zetelaantal naar zes. ,,Ik sluit geen enkele partij op voorhand uit. Ik ga voor een programma dat werkbaar is. Ook moet het aan de menselijke kant goed zitten. Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat de huidige coalitie met Forum voor Democratie of GroenLinks wordt voortgezet.’’

De zittende coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA is de meerderheid in de Staten (31 zetels) na woensdag kwijt. De zittende coalitie komt uit op 24 zetels. Voor een meerderheid in de Staten zijn 28 zetels nodig.

Forum voor Democratie