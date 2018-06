'Gelderland moet miljarden teruggeven aan inwoners'

Volgens Allers is de grote reserve niet te verdedigen. ,,Zo’n reserve roept vragen op. Waarom heft de provincie nog belasting, terwijl ze nu al meer geld heeft dan nodig is? Een provincie heeft weinig bestuurlijke taken en heeft dus ook niet zo veel geld nodig’’, zo stelt Allers, zelf ook hoogleraar economie. Hij gaat zelfs nog een stap verder: ,,Het was beter geweest als de NUON-gelden nooit bij de provincie waren terecht gekomen. Dan liever bij de staat. Dan was de staatsschuld omlaag gebracht.”



De PVV lanceerde in 2011 al het plan om het geld te verdelen onder Gelderlanders. Daarvoor bleek toen geen enkele steun bij andere partijen te bestaan. De provincie zelf wil het liefst jaarlijks extra geld investeren in projecten in de regio. Ook daar heeft Allers zijn vraagtekens bij. ,,Je moet je afvragen of je zo’n project ook zou doen als je het geld niet had? Is het antwoord nee, dan is het waarschijnlijk ook geen goed plan.’’