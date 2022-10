Gelderland moet snijden ‘in alle linies’: klappen voor maatschappelijke organisaties en openbaar vervoer

De provincie Gelderland ziet zich genoodzaakt vanaf 2024 te snijden in subsidies voor van allerlei organisaties, waaronder het Jeugdfonds Sport & Cultuur en IVN Natuureducatie. Ook het openbaar vervoer wacht een zware klap indien er geen dekking wordt gevonden voor de 12,5 miljoen euro die nodig is om alles bij het oude te houden.

Het huishoudboek van de provincie is op orde. Zo wordt ook gekopt in het persbericht. Maar daarmee is het positieve nieuws meteen vergeven. Jan Markink, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, heeft namelijk een harde boodschap te verkondigen. Met een sluitende begroting is de basis geborgen, ,,maar in alle linies zal het minder worden”.

Minder rendement

De provincie krijgt minder geld binnen dan voorheen. Dat komt vooral omdat zij minder rendement ontvangt over het zogenoemde stamkapitaal van zo’n 2,5 miljard euro. Vergeleken met de afgelopen jaren scheelt dat straks mogelijk honderden miljoenen. Dus moet de provincie de broekriem aantrekken en dat gaan veel partijen merken.

Quote We hopen dat het Rijk over de brug komt of dat de Staten zeggen: we gaan het geld op een andere manier vinden. Lukt of gebeurt dat allemaal niet, dan moet je toch gaan denken aan dunnere buslijnen Jan Markink, Gedeputeerde

,,We zullen minder gaan investeren in de economie’’, schetst Markink. Hij noemt het Jeugdfonds Sport & Cultuur, IVN Natuureducatie en het Gelders Verenfonds als voorbeelden die de pijn gaan voelen. Voor het openbaar vervoer, volgens Markink ‘een lastig dossier’, is 25 miljoen structureel extra nodig om op het hetzelfde niveau te kunnen blijven. Dit komt onder meer door de hoge brandstofprijzen en minder inkomsten door corona.

Voor de helft van de 25 miljoen heeft de provincie in haar eigen portemonnee een oplossing gevonden, maar het financieren van de andere helft zorgt voor hoofdbrekens.

,,We hopen dat het Rijk over de brug komt’’, zegt Markink, ,,of dat de Staten zeggen: we gaan het geld op een andere manier vinden. Lukt of gebeurt dat allemaal niet, dan moet je toch gaan denken aan dunnere buslijnen. Dat zou heel wat betekenen voor het landelijk gebied.”

Steun voor dorpshuizen en zwembaden

Het geld dat er nog wel is, wordt uitgegeven aan de ‘basis’: woningbouw, bedrijventerreinen, natuur en landschap en handhaving. Ook verwacht Markink dat Provinciale Staten tijdens de behandeling van de begroting volgende maand een voorstel gaan doen om maatschappelijke organisaties financieel te ondersteunen.

,,Dorpshuizen, wijkcentra en zwembaden hebben het momenteel heel zwaar. Mogelijk dat daar geld naartoe gaat. Incidenteel. Maar we kunnen niet alle problemen oplossen. We hebben wel geprobeerd om onze financiële toekomst duurzaam in te richten.”

De provincie wil de gemaakte afspraken met organisaties wel nakomen. De partijen die een klap gaan krijgen, kunnen daar nog ruim een jaar op anticiperen want de maatregelen gaan vanaf 2024 in.

Volledig scherm Gedeputeerde Jan Markink. © Provincie Gelderland