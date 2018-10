Apeldoorn bekijkt minuutta­rief parkeerga­ra­ges

15:38 In Apeldoorn kunnen automobilisten over enige tijd wellicht per minuut afrekenen in gemeentelijke parkeergarages. Wethouder Wim Willems (Lokaal Apeldoorn) gaat onderzoeken of dat mogelijk is. Hij zegt dat in reactie op een verzoek van de SGP.